بلومبرج: العقبات تتزايد أمام مشروع خط أنابيب غاز نورد ستريم2

تزايد الغموض الذي يحيط بمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يربط بين روسيا وألمانيا "نورد ستريم" 2 مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على المشروع وانسحاب عدد من الشركات من المشروع .

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة تأتي قبل أيام قليلة من بدء العمل في الجزء الموجود في المياه الدنماركية من الخط، وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كان الخط المملوك لأحد فروع شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي سيتأخر أكثر من ذلك في ظل محاولات الولايات المتحدة للحد من النفوذ الروسي على قطاع الطاقة في أوروبا.

من ناحيتها تعهدت الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء باتمام المشروع، في حين حذرت شركة جازبروم من المخاطر السياسية التي يواجهها.

وفي ألمانيا يسعى أعضاء البرلمان إلى وضع إطار تشريعي يمكنه حماية أحد الموانئ الرئيسية في ألمانيا المشاركة في المشروع من العقوبات الأمريكية.

كانت السفارة الأمريكية في برلين أخطرت الحكومة الألمانية أمس باعتزام واشنطن فرض عقوبات على شركة "فورتونا" الروسية لوضع المواسير تحت قاع البحر بسبب مشاركتها في مشروع نورد ستريم 2 اعتبارا من غد الثلاثاء.

كانت الحكومة الأمريكية تهدد فقط بفرض عقوبات على الخط المثير للجدل حتى الآن لكنها لم تفرضها بعد.

وتسعى حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهذه الإجراءات العقابية الجديدة إلى وضع التهديدات حيز التنفيذ لأول مرة.

كان مسؤول حكومي أمريكي أعلن في نوفمبر الماضي أن الحكومة حددت هوية عدد من الشركات والأشخاص المعرضين لفرض أول الإجراءات الرقابية عليهم.

وكانت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنه تم التواصل مع الشركات المعنية بالفعل، وأوضحت أنه تم إبلاغ هذه الشركات بالخطر الذي يواجهونه بسبب قانون العقوبات الجديد في حال واصلت المشاركة في مشروع نورد ستريم2.