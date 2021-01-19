قال أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن عدد برامج الجامعة 12 كلية استقبلت الطلاب منذ 17 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى استقبال 1200 طالب موزعين على كليات؛ الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والصيدلة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والهندسة، والعمارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الجامعة تستمر في عملها تحت قيادة ودعم مستمر من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تطبيق التعليم الهجين بناء على التعليمات السياسية.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالتحضير لجائحة كورونا، متابعًا: «بدأنا النظام تحسبا لحدوث هذه المشاكل، وتحقيق الهدف الاستراتيجي لجامعة الجلالة لتصبح جامعة أهلية».