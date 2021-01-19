الكويت تسجل 578 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 158 ألفًا و822 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الثلاثاء، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 950.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 440 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 151 ألفًا و936.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 94 مليون إصابة.