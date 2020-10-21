 الحكومة الصومالية تنفي مشاركة قواتها في القتال بإقليم تيجراي الإثيوبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الصومالية تنفي مشاركة قواتها في القتال بإقليم تيجراي الإثيوبي

مقديشو - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 11:57 ص

نفت الحكومة الفيدرالية الصومالية، بشدة، صحة أنباء جرى تداولها حول مشاركة قوات صومالية تحت التدريب في القتال بإقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.

 

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) اليوم الثلاثاء عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة عثمان أبو بكر دُبي القول: "إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ومسيس من قبل بعض الأشخاص".

 

وأضاف أن إثيوبيا لم تطلب من الحكومة الفيدرالية جنودها للمشاركة في القتال بإقليم تيجراي.

 

وأوضح الوزير أن الذين ينشرون مثل هذه الدعاية يعارضون امتلاك الصومال جيشا قويا قادرا على حماية أمن البلاد.

 

وكان جرى تداول أنباء عن مشاركة قوات صومالية في القتال بتيجراي، وسقوط عدد من القتلى من بينهم.

 


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