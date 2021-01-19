مدينة المنيا: تطهير 44 جمعية زراعية وتوزيع منشورات توعية لمواجهة كورونا

قال مدير الإدارة الزراعية بالمنيا، إن الإدارة تقوم بدورها في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدرا إلى تطهير ٤٤ جمعية زراعية بالمنيا وتوزيع منشورات لتوعية المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستخدام المطهرات والكمامات بشكل مستمر، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.

ولفت إلى اختيار مهندس إنتاج حيواني لمراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسوق مركز المنيا حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن هناك تكليفات من العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، وبخاصة للإدارات الخدمية والوحدات المحلية القروية برفع كفاءة العمل بالإدارات والوحدات المحلية، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، مركز المنيا، إن الوحدة قامت بتركيب ٥٤ كشافا جديدا ولمبات ليد جديدة وصيانة وإنارة ١٦٥عمودا بتلة والقرى التابعة لها حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا للحوادث.

وأشار إلى رفع قسم البيئة ٥٥٠ طنا من المخلفات والتراكمات بالقرية والتوابع لها وتهذيب وزرع ١٥ شجرة لإضافة منظر جمالي للقرية، للعيش في بيئة صحيه نظيفة خالية من الأمراض.