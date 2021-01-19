الشرطة المكسيكية تعثر على 12 جثة في طريق ريفي بظروف غامضة

أعلنت الشرطة في ولاية فيراكروز شرقي المكسيك، يوم الاثنين، أنها عثرت على جثث 12 شخصا على طريق ريفي في البلاد، دون أن تذكر تفاصيل عن ظروف الوفيات.

ونشر حاكم ولاية فيراكروز ، كويتلاواك جارسيا ، منشورا على موقع فيسبوك قال فيه أن "إراقة الدماء كانت نتيجة الخلافات والتهديدات بين أصحاب المزارع".

وأضاف الحاكم في تغريدة عبر تويتر: "سنكثف الأمن في المنطقة ولن نسمح بالثأر".

وبحسب تقارير إعلامية محلية، تم تقييد أيدي بعض الضحايا. وذكرت صحيفة "إل دياريو دي خالابا" أن من بينهم زعيم مجموعة حراسة.

وشهدت المكسيك أحداث عنف هائلة منذ اندلاع ما يسمى بحرب المخدرات أواخر 2006، عندما أعلنت الحكومة آنذاك حربا على الجريمة المنظمة.

وبحسب أحدث النتائج، يجري تسجيل نحو 100 عملية قتل تقريبا كل يوم، في المقابل كانت هناك 245 عملية قتل في ألمانيا خلال عام 2019 كله.

وترتبط العديد من الوفيات في المكسيك بالعصابات المتورطة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة المجاورة، وذلك بجانب دوافع الاختطاف وابتزاز الأموال.