 مقتل 20 جنديا على أيدي طالبان في شمال أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 20 جنديا على أيدي طالبان في شمال أفغانستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 10:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 10:47 ص

أسفرت هجمات شنتها جماعة طالبان عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا، في منطقتين من إقليم قندوز الواقع شمالي أفغانستان، بحسب ما قاله اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الإقليم، يوسف أيوبي.

 

وقال أيوبي، إن المسلحين هاجموا ليلا منشآت خاصة بالجنود في منطقة "داشت أرتشي"، بالإضافة إلى منطقة أخرى تقع في عاصمة الإقليم.

 

وبحسب أيوبي وعضو آخر في مجلس الإقليم يدعى أمين الله أيدين، فقد أُصيب سبعة آخرون في الهجمات.

 

ولم تعلق طالبان ووزارة الدفاع الأفغانية على الواقعتين بعد.

 

ويذكر أن قندوز يعد واحدا من بين أكثر الأقاليم اضطرابا في شمال أفغانستان، حيث تسيطر عناصر طالبان على معظم أراضيه منذ أعوام.

 


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