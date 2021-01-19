قال محمد بدر، عضو مجلس النواب، إن ما عرضه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، من خطة أمام البرلمان اليوم، هو نفسه الحديث الحرفي الوارد في القرار رقم 210 لسنة 2020 وهو قرار توليه الوزارة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء: «نحن لا نشعر بوجود وزارة الإعلام»، متهكمًا: «هي فين وزارة الإعلام دي!».

وتساءل: «هل المتحدثون الرسميون والإعلاميون على المستوى اللائق؟»، مستنكرًا: «أسامة هيكل لم يقم بدورات تدريبية للمتحدثين بسبب عدم وجود تمويل في الوزارة! الوزارة مافيهاش فلوس تعمل دورات لـ30 شخصا!».

وأكد أن وزارة الدولة للإعلام لم تنجز أي شيء، وبالتالي الإعلام الخارجي دائمًا ما يخرج إشاعات دون أن يرد أي مسؤول، متعجبًا: «هل فيه خلاف بين رؤية الوزير للإعلاميين وما بين رؤية شخص مثل محمد ناصر أو معتز وغيرهم للإعلاميين في مصر! ماظنش فيه خلاف».

ولفت إلى أن مجلس النواب حاسب وزير الدولة للإعلام اليوم، من خلال مسؤولياته ومهامه، مشيرًا إلى خلافات أسامة هيكل الواضحة مع رئيسي هيئتي تنظيم الإعلام والصحافة.