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من المقرر نشر نسخة مشروحة بشكل نقدي من كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر، والذي يعتبر بيانا لمعتقداته النازية، باللغة البولندية غدا الأربعاء.

وستتضمن النسخة التعليقات والحواشي التاريخية الضرورية التي قدمها المؤرخ البولندي أوجينيوس كرول، وهو أيضا صاحب الترجمة.

ونُشر كتاب "كفاحي" لأول مرة في عام 1925، ويفصّل آراء هتلر السياسية وخططه لمستقبل ألمانيا، ويصف تفوق "العرق الآري" ودافع هتلر عن إبادة السكان اليهود.

وقال كرول في تصريحات لـ(د.ب.أ): "لقد أصاب محتوى كفاحي البولنديين بطريقة مروعة، وبالتالي كان له عواقب وخيمة عليهم".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتوفر في بولندا سوى ترجمات غير مشروعة من النسخة الإنجليزية، وكانت خالية من آليات النقد العلمي الضرورية.

وفقا للناشر "دار نشر بيلونا"، ستكون هذه ثاني طبعة علمية نقديةمن الكتاب على مستوى العالم، بعد النسخة الألمانية التي نشرها معهد "لايبنيتس" الألماني للتاريخ المعاصر في ميونخ في عام 2016.

يُحظر نشر الأعمال التي تروّج للأيديولوجيات النازية أو الشيوعية في بولندا، لكن يوجد استثناء للأغراض العلمية. وستبلغ تكلفة الكتاب حوالي 150 زلوتي (40 دولارا).