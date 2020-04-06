الولايات المتحدة: الصين تنفذ إبادة جماعية ضد الإيجور

أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أن ممارسات الحكومة الصينية ضد الإيجور، والأقليات المسلمة الأخرى، تشكل "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية".

جاء ذلك في بيان من أصدره وزير الخارجية مايك بومبيو في آخر 24 ساعة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في السنوات القليلة الماضية.

وأشار بومبيو، في بيانه، على وجه التحديد إلى مزاعم التعقيم القسري والعمل القسري والحرمان الشديد من الحرية الجسدية لأكثر من مليون مدني، وغيرها من القيود المفروضة على الحرية، بما في ذلك حرية العبادة الدينية.

وأكد بيان بومبيو، الذي جاء بعد مراجعة داخلية طويلة في وزارة الخارجية، أن الجرائم المزعومة لا تزال مستمرة.