ترامب في خطاب الوداع: استعدت الاحترام والسيادة للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن إدارته استعادت الاحترام والسيادة للولايات المتحدة، وذلك من خلال الانسحاب من الاتفاقات متعددة الأطراف، مشددًا على أهمية عدم فقدان هذا الاحترام.



وأضاف ترامب، خلال خطاب الوداع بعد انتهاء فترته الرئاسية وتولي جو بايدن خلفا له، مساء الثلاثاء، أن عهده شهد إنشاء أقوى الحدود في تاريخ أمريكا، معربًا عن فخره بإطلاق القوة الفضائية وهي قوة جديدة لم تُطلق منذ 70 عامًا.



وأشار إلى أن إدارته نجحت في القضاء على خلافة داعش المزعومة، والانسحاب من الاتفاق الإيراني، وقتل قاسم سليماني، وتحويل السفارة الأمريكية إلى القدس، فضلًا عن تمهيد الدبلوماسية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.



ولفت الرئيس المنتهية ولايته إلى أنه عمل على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، قائلًا إنه أول رئيس يبدأ شعار «لا للحروب اللامتناهية».



وذكر أن الأولوية الأولى خلال رئاسته كانت خدمة العائلات والعمال، متابعًا: «خضت العديد من المعارك، والأمة تعاني العديد من التحديات الخارجية وعلينا ألا نفقد الثقة في أنفسنا».