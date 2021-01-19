أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسبة الموظفين الأمريكيين الذين عادوا إلى أداء وظائفهم في أماكن العمل بالولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 يناير الحالي إلى 2ر23% من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وبحسب التقرير الذي أعدته شركة "كاستل سيستمز"، زادت نسبة العاملين في أماكن العمل خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3 نقاط مئوية عن الأسبوع السابق حيث كانت 2ر20%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مناطق دالاس-فورت وورث أرلينجتون بولاية تكساس تصدرت المناطق الأمريكية من حيث نسبة الموظفين في أماكن العمل والتي بلغت 8ر35% من إجمالي عدد الموظفين.

وكانت مناطق سان فرانسيسكو-أوكلاند-بيركلي بولاية كاليفورنيا هي الأقل بنسبة بلغت 8ر11% من إجمالي الموظفين.

من ناحية أخرى زادت المساحات الإدارية المعروضة للإيجار في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 4ر17% مقابل 9ر16% خلال الفترة نفسها من العام السابق و1ر17% خلال الربع الثاني من العام الماضي، بحسب بيانات شركة ريس إنك للعقارات.