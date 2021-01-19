أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة و5917 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 342 ألف حالة.



وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56 ألفا و973 حالة.



وأشارت إلى أن 4272 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و131 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ16 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.