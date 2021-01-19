الصين تتصدر دول آسيا في نمو الاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

أظهر تقرير اقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستسجل أسرع نمو على مستوى آسيا في الاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (إي.إس.جي)، بعد زيادة قيمة أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول في الصين بمقدار 18 مثل خلال العامين الماضيين، بحسب تقديرات خدمة بلومبرج إنتيليجانس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيستر تسانج المحلل الاقتصادي في بلومبرج إنتيليجانس القول، إن تشجيع الصين للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية سيؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال إلى صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال الاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو ما يساهم في نمو هذه الأصول بنسبة 20% في آسيا ككل خلال العام الحالي.

وقال تسانج: "نرى زيادة هناك.. الصين تتجه نحو السيطرة على حركة نمو هذه الاستثمارات في آسيا".

ورغم نمو هذه الأصول في الصين خلال العامين الماضيين، فإن الصين تمثل أكثر قليلا من 10% من إجمالي أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في آسيا. وتقود اليابان هذا الاتجاه بحصة تبلغ 80% تقريبا من إجمالي صناديق الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات التي يجري تداولها في آسيا والبالغة قيمتها 40 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.