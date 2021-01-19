اعتقال شابة من مقتحمي الكابيتول حاولت بيع الحاسوب الشخصي لبيلوسي للمخابرات الروسية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن السلطات الفدرالية الأمريكية اعتقلت الشابة رايلي جون ويليامز ووجهت لها تهمة المشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

ويشتبه في أن الشابة حاولت بيع الحاسوب الشخصي لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى وكالة تجسس روسية.

وأوقفت السلطات الفدرالية مساء أمس الاثنين، الشابة رايلي جون ويليامز التي اتهمت بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول ويشتبه بأنها سعت لبيع حاسوب يعود لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي سرقته خلال الهجوم إلى وكالة تجسس روسية، وفق ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن رايلي جون ويليامز وهي من ولاية بنسلفانيا، كانت من بين الذين اقتحموا مقر الكونجرس في واشنطن في 6 يناير الماضي.

ووجهت إليها تهم منها "الدخول العنيف والسلوك الفوضوي في الكابيتول".

وبالاعتماد على العديد من الصور ومقاطع الفيديو للهجوم، قال أحد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي إنّ ويليامز شوهدت قرب مكتب نانسي بيلوسي.

وأفاد شاهد تم تعريفه في وثيقة المحكمة باسم "دبليو 1" وزعم أنه "الشريك السابق لرايلي جون ويليامز"، أن الشابة خططت لإرسال الكمبيوتر المحمول إلى صديق في روسيا لبيعه لدائرة الاستخبارات الأجنبية هناك.

وجاء في الإفادة الخطية أن هذه المساعي "فشلت لأسباب غير معروفة، ولا يزال جهاز الكمبيوتر في حوزة ويليامز أو تخلصت منه".

ولم يتضح ما إذا كان جهاز محمول يعود لبيلوسي قد سرق بالفعل، فيما أكد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه يواصل التحقيق.

وتظهر العديد من مقاطع الفيديو المرأة التي يعتقد أنها ويليامز تطلب من أخرين اقتحام المبنى والتوجه إلى "الطابق العلوي".

وجاء في الشكوى أن والدة ويليامز في مدينة هاريسبرج تعرفت على ابنتها في عدة صور للاقتحام عرضت عليها. وقالت إن ابنتها "اهتمت بشكل مفاجئ بسياسات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب".

وسافرت ويليامز إلى واشنطن مع والدها، لكنهما انفصلا خلال الفوضى في ذلك اليوم.

وتم التعرف على عشرات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول وتوقيفهم، في الأغلب بمساعدة صور ومقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يزال مبنى الكابيتول يخضع لإغلاق صارم عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا غدا الأربعاء.