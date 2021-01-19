ميجان دوقة تدخل المرحلة التالية من معركتها القضائية ضد صحيفة بريطانية اليوم

من المقرر أن تدخل ميجان دوقة ساسكس، المرحلة التالية من معركتها القضائية ضد شركة "أسوشييتد نيوزبيبرز ليمتد"، اليوم الثلاثاء، بشأن خطاب أرسلته إلى والدها.

وتقاضي ميجان مجموعة النشر، التي تمتلك صحيفة "ميل أون صنداي" الإنجليزية وموقعها الإلكتروني "ميل أونلاين"؛ بسبب مقال أُعيد فيه نشر رسالة بعثت بها إلى والدها، توماس ماركل، في أغسطس من عام 2018، بعد فترة وجيزة من زواجها من الأمير هاري.

ويلجأ محامو الدوقة للقضاء بسبب ما تردد من حدوث سوء استخدام للمعلومات الخاصة، وانتهاك لحقوق الطبع والنشر، وخرق لقانون حماية البيانات، فيما يخص خمسة مقالات في المجمل، نُشرت في فبراير من عام 2019.

ومن المقرر عقد جلسات الأسبوع الجاري، التي سوف تستمر لمدة يومين، عن بعد.