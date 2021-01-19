فرنسا ترغب في تسوية ودية للأزمة بين شركتي سويز وفيوليا

حثت الحكومة الفرنسية مجددا شركتي سويز وفيوليا إنفيورنمنت المتخصصتين لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي على الوصول إلى تسوية ودية لمعركة الاستحواذ الدائرة بينهما منذ وقت طويل.

وقال وزير المالية الفرنسية برونو لومير في تصريحات لإذاعة آر.تي.إل، إن الأمر متروك للشركتين لتقييم خلافاتهما والوصول إلى حل لها، ولم يقل الوزير ما إذا كانت الحكومة ستحاول إيجاد حل مقبول لعرض الاستحواذ على سويز مقابل 3ر11 مليار يورو (6ر13 مليار دولار) المقدم من شركتي الاستثمار المالي أرديان إس.أيه.إس وجلوبال إنفرستراكشر بارتنرز (جي.آي.بي).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة الفرنسية تدرس الأزمة المستمرة بين الشركتين العملاقتين. و تدفع الحكومة من أجل التوصل صفقة ودية بين الشركتين المتنافستين في مجال إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، منذ أن اقترحت فيوليا الاستحواذ على سويز في العام الماضي.

ورفضت شركة سويز خطة فيوليا وسعت إلى إيجاد مشترين بديلين ، بينما تصر الحكومة على أن أي حل يجب أن يسعى إلى الحفاظ على السيطرة الفرنسية على الشركة.

وظلت سويز ترفض الدخول في مفاوضات مع فيوليا لعدة أشهر، ثم وافقت على التحدث إلى منافستها الفرنسية اللدود، بعد ظهور عروض استحواذ بديلة من جانب شركات استثمار مالي. في المقابل تقول فيوليا إنها لا تعتزم بيع الحصة البالغة 9ر29% في سويز اشترتها من شركة إينجي المملوكة جزئيًا للدولة في العام الماضي كمقدمة لعملية استحواذ كاملة. عارضت الحكومة قرار إنجي بيع الحصة ، لكنها فشلت في منعه.

كان مجلس إدارة "سويز" رحب بالعرض الجديد المقدم من "أرديان" و "جي آي بي" الذي قال إنه يمنع فعليا عرض الاستحواذ المقدم من فيوليا. ويقول مجلس الإدارة أيضا إن عرض الاستحواذ من شركتي الاستثمار المالي سيحمي الوظائف والمنافسة في فرنسا ، وهو أمر توليه الحكومة الفرنسية الأولوية.

في المقابل يؤيد العديد من ممثلي النقابات العمالية في سويز عرض "أرديان" و "جي آي بي" خوفا من اضطرار شركة فيوليا إلى تفكيك شركة سويز في حال الاستحواذ عليها امتثالا لقواعد المنافسة ومنع الاحتكار في فرنسا والاتحاد الأوروبي.