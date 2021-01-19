صادرات مصر غير البترولية تتراجع 1% خلال 2020

تراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال عام 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار دولار خلال عام 2019، بحسب ما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم.

وبحسب تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال العام الماضي، هبطت الواردات بنسبة 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار مقابل 71.862 مليار دولار خلال عام 2019.

وانخفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%، إذ بلغت قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار مقابل 46 مليارا و225 مليون دولار خلال عام 2019.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التي تحققت في مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي، والتي بلغ إجماليها 88 مليارا و882 مليون دولار.

واستحوذت أسواق 5 دول على 35.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و882 مليون دولا، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و268 مليون دولار

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصر، أشار جابر، إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.1% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج، شملت الصين بقيمة 11 مليارا و570 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و577 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و959 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و148 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة 2 مليار و935 مليون دولار.