قال نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات، إنه في بعض الأوقات يكون الطلب أكثر من العرض، وهي الحالة التي تمر بها تجارة السيارات حاليًا.

وأرجع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الاثنين، سبب قلة العرض إلى مشكلة الإنتاج التي سببتها أزمة كورونا في العالم كله.

وأضاف أن أغلب الزبائن الذين يحجزون سيارات لدى الوكيل يبيعونها مرة أخرى بسعر أعلى، ذاكرًا أن الزبون هو سبب غلاء الأسعار بنسبة كبيرة، إذ يطلب في السيارة مبلغ أكبر مما دفعه في التوكيل.

وأكد ضرورة وجود توازن بين العرض والطلب كي يكون هناك استقرار، منوهًا بأن التجار يبيعون بأسعار أقل من التكلفة حين يكون العرض أكثر من الطلب.