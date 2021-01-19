بدء اجتماع كبار مسؤولي آسيان للتنمية الرقمية

بدأ اليوم الثلاثاء، اجتماع كبار مسؤولي دول جنوب شرق آسيا "آسيان" للتنمية الرقمية، برئاسة الأمين العام لوزارة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا، محمد مينتيك، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما".

ويناقش الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي لمدة يومين، العديد من الأمور التي تتضمن صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرابطة آسيان، والخطة الرئيسية الرقمية لآسيان 2025، وتطبيق أنشطة دورة العمل 2020 ونتائجها وتقرير أول اجتماع لجنة تنسيق الأمن السيبراني لآسيان.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتى يوم غد الأربعاء من خلال الاجتماعات الافتراضية، مع شركاء الحوار: الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للاتصالات.

يذكر أن الاجتماع الذي يحمل اسم "آسيان: مجتمع متصل رقميا"، يسعى إلى تعزيز التعاون بين دول آسيان نحو بناء النظم البيئية الرقمية كأحد الركائز في خطة التنمية بعد جائحة كورونا "كوفيد-19".