 القيادة المركزية الأمريكية تنفي صلتها بانفجارات جرف الصخر - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 يناير 2021 9:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

القيادة المركزية الأمريكية تنفي صلتها بانفجارات جرف الصخر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 9:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 9:22 ص

نفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، صلتها بانفجارات وقعت قبل ساعات بناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة العراقية.

وكتب بيل أوربان المتحدث باسم القيادة، على صفحة القيادة على موقع تويتر: "الانفجارات التي أفادت تقارير بوقوعها في وقت مبكر اليوم على مسافة 40 ميلا من بغداد بالعراق، في بلدة جرف الصخر، لم تكن ناتجة عن عمليات عسكرية أمريكية".

وكانت قناة "العربية"، أفادت بوقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر داخل مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقي، مضيفة أنه لم يسجل سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي المتواجد بالقرب من جرف الصخر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك