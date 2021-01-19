أرامكو وإس تي سي السعوديتان تطلقان حاسوبا بين أقوى 10 في العالم

أعلنت أرامكو السعودية ومجموعة " الاتصالات السعودية (إس تي سي )اليوم الثلاثاء إطلاق حاسوبٍ جديد فائق حمل اسم "الدمام7" يُعدّ من بين أقوى عشرة حواسيب في العالم،واشارتا إلى أن الحاسوب "يحسّن قدرة الشركة على اكتشاف النفط والغاز واستخراجهما".

وقال بيان رسمي، نشرته وكالة الانباء السعودية "واس"اليوم الثلاثاء، إن "الحاسوب الجديد يتيح فرصًا جديدة في مجال التنقيب والتطوير ويعزّز قدرات اتخاذ القرار في مجال التنقيب والاستثمار".

وأضاف "يعدّ إطلاق الحاسوب خطوة متقدمة ضمن استراتيجية التحوّل الرقمي في أرامكو السعودية التي تضم مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل العمليات الرئيسة وتعزيز الكفاءة وتمكين ريادة الشركة في مجال علوم الأرض".

وأوضح البيان أنه "تمّ تطوير الحاسوب في وادي الظهران للتقنية بالشراكة مع شركة سوليوشن التابعة لمجموعة أس تي اس وشركة كراي التابعة لشركة هيولت باكارد إنتربرايز".

وزُوّد "الدمام 7" بقدرة حوسبية فائقة الأداء تبلغ 4ر55 بيتافلوب تتيح له معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في العالم وتصويرها.

وسيسهم الحاسوب الذي حمل اسم "الدمام 7" تيمنًا بأول بئر نفطية مكتشفة في المملكة في تجاوز أساليب التنقيب والإنتاج التقليدية من خلال استخدام أحدث التقنيات وخوارزميات المحاكاة والتَعلُّم العميق المتقدمة حيث يمكن للحاسوب الفائق التعامل مع نماذج أرضية ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلًا، مما يحسّن قدرة الشركة على اكتشاف النفط والغاز واستخراجهما"، و"في ذات الوقت الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتنقيب والتطوير فضلًا عن تعزيز عملية اتخاذ القرار في مجال التنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية وتوجيه الاستثمارات المستقبلية في الإنتاج وتخصيص الموارد".