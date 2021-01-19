جامعة الأزهر: استكمال امتحانات الفرقة النهائية بكليات الطب

أعلن الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بدء استكمال امتحانات المواد المتبقية لطلاب الفرقة النهائية بكليات الطب بجامعة الأزهر (طلاب وطالبات الفرقة السادسة) يوم السبت القادم.

أوضح عميد كلية الطب، في بيان للجامعة اليوم الاثنين، أن طلاب وطالبات كلية الطب بدأوا اختباراتهم النهائية في ديسمبر الماضي، وقاربوا على الانتهاء منها، ثم جاء قرار تعليق الدراسة المباشرة، والاستمرار في نظام التعليم الإلكتروني، إضافة إلى تعليق جميع أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أن الجامعة قررت استكمال الامتحانات لطلاب وطالبات كليات الطب من أجل مراعاة مصلحتهم، خاصة أنهم سيتسلمون فترة التدريب (الامتياز) الخاصة بهم في بداية مارس المقبل.

وأضاف أن كلًا من الدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، يتابعان على مدار الساعة ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل الحفاظ على صحة هؤلاء الطلاب وسلامتهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ عن طريق تعقيم جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها؛ سواء في الكلية أو المستشفى.

وناشد عميد كلية الطب جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في أثناء الامتحانات.