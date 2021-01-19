اعتماد البروتوكول المبرم بين الإسكندرية وجمعية 6 أكتوبر لاستغلال شاطيء النخيل

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، خلال جلسته، اليوم الاثنين، على اعتماد البروتوكول المبرم بين محافظة الإسكندرية وجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان، بشأن استغلال المساحة الشاطئية لشاطيء النخيل لمدة 5 سنوات وبقيمة استغلال قدرها 8 ونصف مليون جنيه تزداد 10% كل عام.

وقال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن البروتوكول المبرم مع مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر الجديد، لاستغلال شاطيء النخيل، قد حقق زيادة في قيمته أضعاف عما سبق في السنوات الماضية لتعظيم موارد المحافظة.

وأكد أن الجمعية ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطيء فضلا عن أنها ستكون المسئولة عن إنشاء وتمويل حواجز الأمواج بالشاطيء، كما أنها مسئولة عن تعيين شركة الإنقاذ بالشاطيء.

وشدد الشريف على أن ما حدث في شاطيء النخيل من حالات غرق في الفترة السابقة أمر مرفوض تماما، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، وراعينا ذلك في البروتوكول المبرم.

وأشار إلى أنه كان هناك عدد من الخلافات داخل الجمعية، وبناء على ذلك تدخلت المحافظة بشكل حازم وتم عقد عدة مباحثات والاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية سيبدأ في تولي مهمة التغلب على حل جميع المشاكل.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري.