مرسى مطروح ترفع تراكمات مياه الأمطار بمداخل المدينة والطريق الدولي

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، الدفع بفرق الطوارئ؛ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة الشرقي بالطريق الدولي حتى الكيلو 4.

وقال جاب الله إن جهود فرق الطوارئ مستمرة في التعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز، منذ الصباح تيسيراً على المواطنين.

وأشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية، التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار من الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور، خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، ضمن جهود اليومية للمدينة.

ووجه بضرورة استعداد كافة المعدات والسيارات الخاصة برفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، موضحًا أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على رقم: 0464933158/ 0464935266.