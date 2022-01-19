ذكرت صحيفة "اكسبريس البريطانية" أنه بسبب أزمة الطاقة الحالية في المملكة المتحدة (الصعود الحاد في أسعار الغاز ووصولها لمستويات قياسية)، أشهرت شركة "توجيذر انيرجي" إفلاسها، لتنضم بذلك إلى 28 شركة من موردي الطاقة في بريطانيا أشهرت إفلاسها في 2021.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/ بأن إشهار الشركة العاملة بمجال الطاقة الكهربائية إفلاسها جاء بسبب الأعباء الكبيرة التي فرضها واقع الارتفاع في أسعار الغاز وارتفاع عدد عملائها الذي يصل إلى نحو 176 ألف عميل، حيث ستعمل هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا، أوفجيم، على تعيين مورد جديد يتولى مهمة إمداد هؤلاء العملاء بالطاقة الكهربائية اللازمة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشركة تأكيده أن يتم التواصل حاليا لتقديم عمليات تمويل طارئة حفاظا على كفاءة إمداد العملاء بالطاقة ، حيث يتم العمل على تعيين موردين جدد، مطالبا العملاء بالانتظار لحين تحقيق هذا الأمر.

يشار إلى أنه في بداية عام 2022، كانت التقارير تشير إلى أن شركة "توجيذر انيرجي" على وشك الانهيار بسبب الارتفاع الكبير والقياسي في أسعار الغاز الطبيعي.