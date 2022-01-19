صحفية فرنسية تواجه انتقادات بسبب استضافة نقاش عن زوجها الوزير

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تعرضت صحفية تلفزيونية لانتقادات في فرنسا بسبب استضافتها حلقة نقاش عن وزير التعليم جان- ميشيل بلانكير، زوجها في السر.

واستضافت آنا كابانا الحلقة النقاشية عن بلانكير مساء أمس الثلاثاء عبر قناة "آي 24 نيوز" الإخبارية الإسرائيلية، دون أن تشير إلى زواجها منه، بحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" اليوم الأربعاء لدى إفشائها زواج الصحفية والسياسي.

ونقلت الصحيفة عن كابانا القول إن علاقتها مع بلانكير معلنة منذ عامين وإنها لم تعرب عن رأيها في الوزير خلال المناقشة.

وتعرض بلانكير لوابل من الانتقادات بسبب قضاء عطلاته في إبيزا خلال موجة الإصابات بأوميكرون. وقد اعتذر عن رحلته أمس أمام البرلمان.

وواجه الوزير انتقادات كذلك نظرا لعدم علم الطلاب أو أولياء الأمور بموعد عودة الدراسة بعد عطلات عيد الميلاد (الكريسماس).