ويل فويجت مدرب سلة الزمالك الجديد يقود التدريبات قبل مواجهة سموحة

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قاد المدرب الامريكي ويل فويجت المدير الفني الجديد لفريق السلة بنادي الزمالك مرانه الأول للفريق اليوم الأربعاء بعد توليه المهمة رسمياً.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غدا الجمعة، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لدوري السوبر لكرة السلة.

ويل فويجت (مواليد 18 أغسطس 1976) هو مدرب كرة سلة أمريكي، فاز مع منتخب نيجيريا ببطولة أمم أفريقيا 2015 لأول مرة في تاريخهم، في يناير 2022.

تأهلت بعدها نيجيريا لأولمبياد 2016 بعد الفوز على منتخب أنجولا في النهائي فى البطولة التي أقيمت بتونس، وفي 2017 قاد منتخب أنجولا وتأهل لكأس العالم 2019 في الصين.

وأصبح ويل فويجت مستشاراً للاتحاد الفلبينى قبل أن يتولى تدريب نادي “تليكوم بون” الألماني في 2020.

ويستعد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في القاهرة 11 فبراير المقبل.

فيما اسفرت قرعة كأس العالم لأندية السلة عن مواجهة الزمالك لفريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

ويقود الجهاز الفني الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخططا للأحمال ومصطفى محسن مديرا إدارياً.