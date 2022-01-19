مجموعة الدعم الدولية تدعو الحكومة اللبنانية لضمان إجراء الانتخابات في مايو المقبل

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دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نيابية نزيهة في مايو المقبل.

جاء ذلك في بيان لـ"مجموعة الدعم الدولية" اليوم الأربعاء، دعت فيه أيضا إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها.

وجددت المجموعة دعوتها إلى "تحقيق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، والى ضمان احترام استقلال القضاء".

وأعلنت أنها إذ "تأخذ علما بالخطوات الرامية إلى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد"، تشدد على "ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت".

وحضت مجموعة الدعم "الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة".

يذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.