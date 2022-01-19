لاتفيا ترغب في إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا

أعربت لاتفيا عن رغبتها في عدم أوكرانيا من خلال تقديم معدات عسكرية في مواجهة تهديد محتمل من روسيا.

وقال أرتيس بابريكس، وزير دفاع لاتفيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة ريجا اليوم إن بلاده مستعدة لإرسال "بضائع قاتلة وغير مميتة" إلى كييف.

ولن يتم الإعلان عما سترسله لاتفيا إلا بعد وصول هذه المواد إلى أوكرانيا. وذكر بابريكس أن من بين ما سيتم إرساله معدات عسكرية صنعت في لاتفيا إلى جانب مواد من مخزوناتها. ولا تعتزم لاتفيا إرسال قوات.

وانتقد بابريكس أيضا تعطيل إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، وقال: "أشعر بأسف بالغ أن لدينا بعض الدول الأوروبية التي لا ترغب في القيام بهذا لأسباب مختلفة. ولا أعتقد أن هذا صواب".

يشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس شدد على رفضه إرسال أي أسلحة لأوكرانيا.