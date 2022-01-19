رئيس الوزراء الياباني يتعهد بدفع بلاده نحو التحول الرقمي والأخضر

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بدفع بلاده باتجاه التحول الأخضر والرقمي كجزء من جهوده لخلق شكل جديد من الرأسمالية في اليابان.

وأكد كيشيدا- في خطاب ألقاه عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام منتدى أجندة دافوس العالمي، الذي تتولى اليابان رئاسته حالياً- أهمية إصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحفاظ على القيم العالمية مثل الديمقراطية، مشيرًا إلى المخاطر التي تشكلها رأسمالية الدولة.

وقال كيشيدا- حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" الرسمية: "اليابان مصممة على قيادة هذا الاتجاه العالمي في هذا الشكل الجديد للرأسمالية وإظهار أمثلة ملموسة لكيفية تطور الرأسمالية بينما نتولى رئاسة مجموعة السبعة العام المقبل"، معربا عن أمله في إنشاء مجتمع "خالٍ من الانبعاثات" في آسيا من خلال تعزيز الاستثمار المشترك والتمويل أو المعايير التكنولوجية المشتركة في الهيدروجين ومصادر الطاقة الخضراء الأخرى حيث تواجه المنطقة تحديات جيوسياسية وجغرافية اقتصادية.

وأضاف: أن جائحة (كوفيد-19) خلقت "فرصة" لليابان للترويج للرقمنة، وهو ما سيدفعها لتعزيز بنية تحتية مثل كبلات قاع البحر وشبكات الألياف الضوئية، فضلاً عن بناء مراكز بيانات في أجزاء مختلفة من البلاد ، للتعامل مع زيادة حجم البيانات.

وأكد -فيما يخص بسياسات سلفه شينزو أبي الاقتصادية- أنها لم تكن كافية لتحويل الاقتصاد الياباني إلى اقتصاد مستدام وشامل، قائلا: إن الحكومة الحالية ستبني على السياسات الماضية، وستواصل بجرأة تحول الاقتصاد الياباني مع التركيز على المجتمع الأخضر والرقمنة.