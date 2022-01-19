محافظ شمال سيناء: جدول زمني لعودة الأهالي إلى منازلهم بمعدل قرية كل أسبوع

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المصرية استطاعوا في تطهير العديد من البؤر الإرهابية في المحافظة.

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن المواطنين بدأوا في العودة إلى أماكنهم منذ ما يقرب إلى شهر، مضيفًا أن هناك جدول زمني لعودة الأهالي بمعدل عودة قرية كل أسبوع أو 15 يوم.

واستكمل، أن الأهالي يقوموا بالتبليغ عن أي أجسام غريبة تتواجد في منازلهم ويتم التعامل معاه من قبل القوات المسلحة، مضيفًا أن منطقة الشيخ زويد تعتبر أرض زراعية لذلك عادوا الأهالي لزراعتها من جديد.

وأضاف، أن المحافظة تعمل على مساعدة الأهالي بجميع الأمكانيات، مشيرًا إلى أن سيارات المحافظة توفر إسكان تعاوني للمواطنين دون أي مقابل حتى العودة إلى منزله مرة أخرى.

وأوضح، أن الأهالي سعيدة بعودتهم إلى أراضيهم وخاصةً في فصل الشتاء وعودتهم إلى الزراعة، قائلًا: «الناس كانت بتنزل وتبوس الأرض بعد العودة إلى قراهم ومنازلهم».