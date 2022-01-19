تونس وأسبانيا تبحثان تعزيز التعاون في السياحة والصناعات التقليدية

بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، خلال لقائه مع نظريته الإسبانية "Reyes Maroto" أثناء زيارته لمدريد التي تستمر حتي اليوم الأربعاء/، سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين الصديقتين في مجال السياحة والصناعات التقليدية.

وقال وزير السياحية التونسية - في بيان صحفي أمس الثلاثاء/- إن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وعقد لقاءات مع عدد من أصحاب القرار في المجال السياحي، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات الصالون الدولي للسياحة"Fitur"، وأن اللقاء تم في حضور سفيرة تونس بإسبانيا فاطمة عمراني الشرقي.

وأضاف أن الوزيرين استعرضا الوضع السياحي الراهن في بلديهما، في ظل تداعيات جائحة كورونا واستعراض البروتوكول الصحي للسياحة وتطور عملية التلقيح، وأنه تمت مناقشة مقترحات تفعيل التعاون بين البلدين بصورة أكبر في بعض المجالات ذات الأولوية منها ملف الصناعات التقليدية والتكوين وسياحة الرحلات البحرية الترفيهية، وكيفية استفادة تونس من تجربة إسبانيا في هذه المجالات وكذلك التعاون في مجال السياحة المستدامة وعلى مستوى التجديد والتحول الرقمي ودعم مشروع الوجهة الذكية الذي تريد تونس تحقيقه، معربا عن أمله في أن يترجم هذا التعاون من خلال إرساء برامج عملية وملموسة للتعاون بين البلدين في هذه المجالات.

وبخصوص أهمية السوق السياحية الإسبانية، قال الوزير التونسي -وفقا للبيان- إن الهدف خلال السنوات القادمة هو العودة إلى أرقام تم تسجيلها في الماضي عبر استقطاب أكثر من 200 ألف سائح إسباني بتونس.

ومن جانبها، اعتبرت وزيرة السياحية الإسبانية أن تونس تعد من أهم الدول السياحية في العالم وخاصة على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط، مؤكدة استعداد بلادها لتدعيم التعاون الثنائي مع تونس في عديد المجالات ومنها المجال السياحي، وأن هناك ثقة متواصلة من قبل المستثمرين الإسبان للقدوم إلى تونس باعتبار عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والقرب الجغرافي، وأن تونس لديها مقومات سياحية متميزة تجعلها وجهة جاذبة للسياح والمستثمرين على حد سواء.

وأشارت إلى أنها اتفقت مع بلحسين على تطوير التعاون المشترك بين البلدين وتطبيق اتفاقية التعاون الثنائي التي تم توقيعها منذ سنة 2011 عبر إمضاء مذكرة التفاهم بمناسبة زيارة العمل الرسمية التي ستؤديها الوزيرة الإسبانية إلى تونس قريبا، وتطوير مجالات التعاون في مجال الصناعات التقليدية والترويج للقطاع بإسبانيا، وتفعيل برامج شراكة فاعلة في مجال التكوين السياحي وتبادل الخبرات في المجال ، وإرساء برامج تعاون لدعم تونس في مجال التجديد والتحول الرقمي والسياحة المستدامة عبر دعم الاستثمارات في هذا المجال، وتطوير برامج مشتركة في مجال السياحة الثقافية وخاصة على مستوى التشارك الحضاري والتراثي المادي واللامادي والسياحة الرياضية وكذلك مجال الطبخ.

ومن ناحية أخري، التقى وزير السياحة محمد المعز بلحسين مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية "زوراب بولوليكاشفيلي" وتمت مناقشة العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل استئناف حركة السياحة حول العالم، والوضع العام للسياحة العالمية والتوقعات المستقبلية لها خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا إلى جانب التطرق إلى مجالات التعاون الممكنة مع المنظمة لدعم الوجهة التونسية.