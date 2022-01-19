ضبط أكثر من 100 مهاجر في السواحل التونسية

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أعلنت وزارة الدفاع وإدارة الحرس البحري في تونس اليوم الأربعاء عن ضبط 113 مهاجرا غير شرعي في البحر من بينهم 41 ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأفادت وزارة الدفاع بأن القوات البحرية أنقذت 23 مهاجرا ينحدرون من مالي (13) وكوت ديفوار (10) من بينهم خمس نساء وطفلة، كانوا أبحروا من سواحل صفاقس ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن المهاجرين طلبوا النجدة على متن قارب حينما تعرضوا لصعوبات داخل المياه الإقليمية التونسية على بعد 8 كيلومتر شرق منطقة سيدي منصور التابعة لولاية صفاقس.

كما أعلنت إدارة الحرس البحري ضبط 72 مهاجرا من تونس و18 من دول أفريقيا جنوب الصحراء أمس الثلاثاء في ست عمليات منفصلة لإجتياز الحدود البحرية.

ويخاطر المهاجرون بحياتهم في رحلات سرية عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الإيطالية، رغم برودة الطقس واضطراب المناخ خلال هذه الفترة على معظم السواحل التونسية.