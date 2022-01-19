عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو يرصد هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.

وقالت الوكالة إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح عند الساعة الثالثة فجرا، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين واعتدت على من فيهما بالضرب قبل أن تعتقل 6 منهم، وتطرد النساء والأطفال إلى العراء، موضحة أن جرافات الاحتلال هدمت المنزلين وشردت نحو 13 من أفرادها في العراء في ظل الأجواء الماطرة والباردة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حولت محيط المنزلين إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الاقتراب منها.

ويوم الاثنين الماضي، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة صالحية، وأغلقت الطرق المؤدية اليه، لإجبارها على إخلائه.

في غضون ذلك هدد أفراد العائلة بإضرام النار بأنفسهم والمنزل، فيما قامت بلدية الاحتلال تحت حماية قوات الشرطة بإخلاء الأرض المحاذية لمنزل عائلة الصالحية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منتصف ديسمبر الماضي، قرارا يقضي بإخلاء العائلة من الأرض بمساحة 6 دونمات تضم منزلا ومشتلا، وسلمت صالحية مهلة لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى الـ25 من شهر يناير.