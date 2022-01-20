قال مختار مختار نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق إن أداء الفراعنة، تحسن كثيرا في مواجهة السودان مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية، في اللقاء الذي انتهى بانتصار الفراعنة بهدف دون رد.

وأشار مختار في تصريحات لبرنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن شخصية اللاعبين ظهرت في الملعب والروح وهو ما يعطينا مؤشرا حول تحسن الأداء وتطويره في المباريات المقبلة.

وأوضح مختار مختار أن تصميم اللاعبين على التسجيل كان إيجابيا للغاية، فضلا عن استعادة الكرة والقيام بالدور الدفاعي بشكل جيد.

وشدد: "كنا فاقدين للأمل بسبب اللاعبين والجهاز الفني وهم من أعادوا لنا الأمل مرة أخرى وكيروش أعاد شخصية المنتخب".

وحول مستوى صلاح مع منتخب مصر قال: "صلاح سايب قلبه الطيب في إنجلترا وراجع لنا بقلب تاني"، صلاح فاقد التوفيق مع منتخب مصر".

وأتم:"صلاح لاعب كبير لكن غياب اتخاذ القرار مع منتخب مصر هو ما يعيقه عن تقديم نفس مستواه مع ليفربول ومع ذلك أرفض جلوسه بديلا إذا استمر في القتال على الكرة و"الغل" في الملعب، لكن إذا حدث عكس ذلك قد يجلس بديلا".