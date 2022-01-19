تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض، 1173 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400 ألف و113 إصابة، كما سلجت شفاء 663 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 386 ألفا و356 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و874 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة 11 حالة جديدة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و928 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 632 ألفا و736 إصابة، كما سجلت شفاء 4 آلاف و981 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 578 ألفا و812 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و912 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وسجلت وزارة الصحة في الإمارات 2902 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 813 ألفا و931 إصابة، كما سجلت شفاء 1285 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 763 ألفا و664 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2200 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين جراء الإصابة بالفيروس.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات و1259 إصابة جديدة، و360 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

أما العراق، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و234 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و131 ألفا و500 إصابة، و5 وفيات جديدة بإجمالي 24 ألفا و267 حالة، وتماثل 718 شخصا للشفاء ليصل الإجمالي إلى مليونين و71 ألفا و838 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و20 إصابة جديدة وشفاء 1345 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 289 ألفا و668 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1398 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة متعلقة بالفيروس.