بلينكن: موسكو سعت لإضعاف المؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتقادات مجددا إلى روسيا بسبب الصراع مع أوكرانيا، و ذلك بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وقال بلينكن عقب الاجتماع، الذي حضره أيضا نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا: "تسعى موسكو بطريقة منهجية إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية الأوكرانية، إلى جانب بث الانقسام في المجتمع الأوكراني عن طريق جميع الوسائل من التدخل في الانتخابات إلى نشر المعلومات الخاطئة وهجمات القرصنة الإلكترونية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن روسيا لديها حاليا نحو 100 ألف من أفراد الجيش على الحدود الأوكرانية، وحذر من احتمال تضاعف هذا العدد في فترة وجيزة نسبيا.

وشدد بلينكن على رغبته في التأكيد على "الدعم الثابت" من الولايات المتحدة لأوكرانيا من خلال زيارته، في وقت "يواجه فيه أمن (البلاد) ورخاؤها وديمقراطيتها وحقها الأصيل في الوجود كأمة مستقلة ذات سيادة تحديا غير مسبوق من روسيا".