لبنان توقع الأربعاء المقبل اتفاقا لاستيراد الكهرباء من الأردن

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في لبنان وليد فياض، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع اتفاق تزويد الأردن للبنان بالكهرباء واتفاقية عبور الطاقة بين لبنان، سوريا والأردن، الأربعاء المقبل.

وقال البيان إن هذا العقد وهذه الاتفاقية يؤمنان " للبنان حوالى 150 ميجاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميجاوات خلال بقية أوقات النهار".

وأشار إلى أن "هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزير الطاقة والمياه اللبناني ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل".

ولفت البيان إلى أنه "من المتوقع أن يصل الوفد الأردني إلى بيروت مساء يوم الثلاثاء المقبل، ليتم التوقيع في اليوم التالي. وسيوقع عن الجانب اللبناني المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وعن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف البيان أن الوزيرين ووفديهما سيتوجهان " إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية".

يذكر أن لبنان يعاني منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية ( 1990) من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حلّ يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم. ويشهد لبنان تقنيناً قاسياً منذ أشهر حيث لا تزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان على ساعتين يومياً.