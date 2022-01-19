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قدم محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، التحية لجماهير مصر الحاضرة في ستاد أحمدو أهيدجو، قبل مواجهة السودان في أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مع السودان ضمن حسابات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحرص صلاح على تحية الجماهير الحاضرة في ملعب مباراة السودان في لقاء الحسم الذي يحتاج من خلاله الفراعنة الفوز ليصل رصيده 6 نقاط ويتواجد في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا وغينيا بيساو.

صلاح يعد المعشوق الأول بين صفوف منتخب مصر خاصة لما وصل له في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، بالإضافة إلى منافسته على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.