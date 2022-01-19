أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تباطؤ الحالات المسجلة بمتحور «أوميكرون»، بالرغم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميًا بنسبة 20٪ الأسبوع الماضي، بعد تسجل 18 مليون إصابة جديدة.

ونقلًا عن وكالة «أسوشيتيد برس»، اليوم الأربعاء، قالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأسبوعي عن وباء كورونا إن إصابات «كوفيد -19» الجديدة ارتفعت في كل مناطق العالم باستثناء إفريقيا (التي شهدت انخفاضًا في عدد الحالات بمعدل الثلث)، لافتة إلى ثبات معدل الوفيات هذا الأسبوع.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن جنوب شرق آسيا شهدت أكبر ارتفاعًا في إصابات فيروس كورونا الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عدد المصابين بنسبة 145٪، لافتة إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 68٪.

وسجلت أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا أقل زيادات في معدلات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 17% و10% على التوالي، وصرح علماء الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات مبكرة في الولايات المتحدة وبريطانيا على أن تفشي «أوميكرون» بلغ ذروته وأن الحالات من الممكن أن تتراجع بشكل حاد قريبًا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الثلاثاء، إن «أوميكرون» مستمر في اجتياح العالم، محذرًا أنه «من المضلل اعتباره يسبب مرضًا خفيفًا»، على الرغم من أن الدراسات أظهرت أن المتحور الجديد أقل احتمالية للتسبب في مرض شديد أو دخول المستشفى من سابقيه.

وأضاف «تيدروس»: «نحن قلقون بشأن تأثير أوميكرون على العاملين الصحيين المنهكين بالفعل والأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء».