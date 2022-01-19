وزارة الطاقة اللبنانية: توقيع عقد استيراد الكهرباء من الأردن عبر سوريا الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن سيتم توقيعه يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى اتفاقية عبور الطاقة بين لبنان وسوريا والأردن.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الموعد تم الاتفاق عليه بين وزراء الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل.

وأكدت أنه من المتوقع أن يصل الوفد الأردني مساء يوم الثلاثاء المقبل لبيروت، حيث يوقع العقد الأربعاء المقبل عن الجانب اللبناني مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية.

وسيتوجه وزيرا الطاقة بلبنان والأردن والوفدان المرافقان لهما إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية.

وأوضحت الوزارة أن هذا العقد سيؤمن للبنان حوالي 150 ميجاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميجاوات خلال باقي أوقات النهار.