الجزائر: تعليق الدراسة بسبب دخول البلاد في الموجة الرابعة من انتشار كورونا

قررت الجنة العلمية في الجزائر بعد اجتماعها مع الرئيس عبد المجيد تبون " تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، ابتداء من الخميس 20 يناير 2022"،وفقا لبيان الرئاسة الجزائرية.

وذكر البيان: "بخصوص قرار غلق الجامعات، فيعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة جدول الامتحانات، وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة".

وتم التأكيد خلال الإجتماع على أن التطعيم يبقى الوسيلة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية، خاصة بعدما تبين أن 94 % من حالات الوفيات بكورونا لم تتلق التلقيح، مشددا على ضرورة احترام جميع الإجراءات الوقائية، في كل الأماكن التجارية، والمرافق العامة، مع تسليط عقوبة الغلق الفوري، لكل من يثبت تقاعسه، في احترام هذه الإجراءات، بما في ذلك وسائل النقل الجماعي.

كما لوحظ أن بعض الرحلات الجوية القادمة إلى الجزائر، سجلت عددا كبيرا من الإصابات، ما يتطلب تشديدا أكثر على الرقابة بشكل فوري مع تخفيض عدد هذه الرحلات إذا اقتضت الضرورة.