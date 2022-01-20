دار الكرمة تطرح «قضية لوز مر وقضية ست الحسن» لميرنا المهدي في معرض الكتاب

تطرح دار الكرمة للنشر والتوزيع، رواية "قضية لوز مر" قريبا لميرنا المهدي، ومن المقرر مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

الرواية تأتي ضمن المغامرة الجديدة للمحقق نوح الألفي، حيث تعد المؤلفة ميرنا المهدي ضمن أفضل كاتبات الأدب البوليسي العربي.

ووفقا لما دار في أجواء الرواية وفقا للناشر: لم يُرد الضابط نوح الألفي شيئًا سوى أن يقضي ليلة رومانسية مع دليلة الجارحي في واحد من أفخم فنادق القاهرة، إلا إنه يتعثر في جثة تبدأ معها سلسلة حوادث قتل غامضة سببها نبوءة عجيبة يعجز المنطق عن تصديقها وتفسيرها.

يحاول نوح الألفي وصديقه الوحيد قطز المحمدي فك طلاسم هذه الجرائم الغريبة، لكن ما لم يكن في حسبانهما هو ظهور شبح يحمل سرًّا قديمًا قد ينهي حياتهما المهنية، شبح قاتلة متسلسلة يطارد نوح ويرهب من حوله، وكأنه أقسم على ألا يتركه إلا جثة هامدة.

ليعد الناشر القراء بمغامرة جديدة شيقة مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة في سلسلة "تحقيقات نوح الألفي".

وفي السياق ذاته، تطرح دار الكرمة طبعة جديدة من مغامرة نوح الألفي الأولى "قضية ست الحسن"، لميرنا المهدي، حيث يأتي من أجواء الرواية: تُذبح طالبة بطريقة بشعة، وتُترك في سيارتها بميدان التحرير، صحفي شهير يتحول إلى رماد، والعجيب أن النيران لم تمس شيئًا آخر في شقته، ورسالة من مجهول مكتوبة على الحائط وراءه: "الله أكبر"، زوجة منتج شهير تُلقى من شرفتها ليلة رأس السنة، وأخيرًا، تسمُّم 15 من أطفال الشوارع في ظروف غامضة.

يشار إلى أن ميرنا المهدي كاتبة مصرية شابة، تخرجت في كلية الألسن جامعة عين شمس، وتخصصت في الكتابة التشويقية، فصدر لها حتى الآن أربعة كتب، كما عرض لها ثلاثة أعمال كتبت السيناريو الخاص بها.