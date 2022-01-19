تحرير محاضر والتحفظ على لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الرقابة التموينية على كل أنواع السلع بالأسواق والمجازر والمحال التجارة، بجانب الرقابة على السلع الدوائية والمنشآت الصحية وغيرها، وذلك من خلال خطة ميدانية يومية تشرف عليها الإدارات المختصة من ديوان عام المحافظة، ومديرية التموين وبالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة حيث نظمت مديرية التموين، حملة تفتيشية على محلات الجزارة والأسواق وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، بدائرة بندر بني سويف.

ويأتي ذلك تحت إشراف إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتنسيق مع مباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لمحلات جزارة لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على 35 كجم من اللحوم، وبعض السلع والمنتجات مجهولة المصدر،والتي شملت خلاطات وكبات وأطقم مجات، وأكواب شاي غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.