أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه بمدينة الزينية (قبلي وبحري) من الساعة التاسعة صباحًا يوم غدٍ الخميس، وذلك حتى الساعة 5 مساءًا ولمدة 8 ساعات، وناشدت الشركة المواطنين تدبير كافة إحتياجاتهم من المياه لتوفيرها خلال فترة لحين إنتهاء فترة العمل.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه وذلك لأعمال ترحيل خط الطرد الرئيسي لمحطة مياة الصعايدة، بناءً على طلب مديرية الري لإنشاء كوبري الصعايدة، وتمهيداً لتبطين الترع في مشروعات حياة كريمة، ضمن خطة تبطين الترع علي مستوي المحافظه الأمر الذى يتطلب إيقاف المحطة لترحيل خط مياه 400 مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من التليفون الأرضي، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها، مع الاتصال على الأرقام التالية:- (0952282406 -0952284116 – 01147999752) وذلك في حالة الطوارى.