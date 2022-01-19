ارتفاع قياسي لمعدل التضخم في بريطانيا الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاعا غير متوقع لمعدل التضخم في بريطانيا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 1992 وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة مجددا.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ارتفعت أسعار المستهلك خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 4ر5% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 1ر5% في الشهر السابق عليه.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 2ر5% فقط.

يأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6% خلال النصف الأول من العام الحالي وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.

وتعزز هذه البيانات، التكهنات بتبني البنك المركزي دورة سريعة من تشديد السياسة النقدية بعد قرار البنك في الشهر الماضي زيادة سعر الفائدة البريطانية لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أوائل 2020.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار أكثر من 10% من السلع والخدمات التي يستخدمها البريطانيون العاديون بأكثر من 10% سنويا.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي والسيارات المستعملة ومستلزمات الأطفال من بين السلع التي زادت أسعارها بوتيرة أسرع من باقي السلع.

وذكرت بلومبرج أن الأرقام تؤكد حدة أزمة نفقات المعيشة التي تواجه المستهلكين في بريطانيا والتي تهدد بتراجع وتيرة التعافي الاقتصادي وإجبار بنك إنجلترا المركزي من أجل زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية ومنها البيض والزبدة والحليب واللحم البقري ولحم الخراف والمقرمشات بمعدل أعلى من معدل التضخم العام.



