صيانة كشافات الشوارع في إسنا بالأقصر

واصلت رئاسة مركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في قرى المركز.

وقال عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مجلس مدينة إسنا، إن الحملة تمكنت مؤخرًا من صيانة وإصلاح حوالي 42 كشافًا وإعادة تركيبها في نطاق عددا من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وأضاف طايع لـ"الشروق" أنه تم مؤخرًا صيانة الكشافات الواقعة على الطريق الممتد من طريق الرحمة من كوبري القرية حتى كوبري الجبانات، وتمت إعادة إنارة الطريق والشوارع المحيطة بالكامل.

وأكد نائب رئيس مجلس مدينة إسنا متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل والتنسيق الدائم مع شركة الكهرباء لمراجعة جميع خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافي حدوث أي أعطال في أثناء الأزمات.