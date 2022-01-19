محافظة الجيزة: ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بأوسيم

أسفرت الحملة المكبرة التي شنتها محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم على سوق "الثلاثاء" بالمركز وبمشاركة لجنة صحة وسلامة الأغذية بالمركز وإدارة الطب البيطري والبيئة والصحة، عن ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن ومشتقاتهم وكفتة وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي فاسدة بالكامل وتعاني من تغير كامل في الصفات الطبيعية نتيجة فسادها منذ فترة زمنية، كانت تباع بأسعار رخيصة للمواطنين.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة مساء اليوم /الثلاثاء/، فقد تبين بعد الكشف على البضائع من خلال مركز ومدينة أوسيم وإدارة صحة وسلامة الأغذية والطب البيطري، أن جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة بالكامل ومجهولة المصدر.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم والجهات المشاركة بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة بمتابعة من فرج عبدالله رئيس مركز أوسيم.

وتأتي هذه الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.. وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم و الأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.