تعرف على تفاصيل برنامج النشاط الثقافي لمعرض القاهرة للكتاب

يُقدّم النشاط الثقافي والفني المصاحب لدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام؛ مجموعةً من الأنشطة المتميزة التي تأتي تطويرًا لما تم في السنوات السابقة، ولعل أهم ما يميز هذه الدورة هو العمل على أن يكون هذا النشاط بفعالياته المختلفة مرآةً كاشفةً لشعار المعرض الرئيس، وإجابةً مكتملةً وافيةً لَهُ، وهو:"هـُـوِيَّة مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، بحيث يأتي النشاط جامعًا لجوانب الهوية المصرية كافَّة، ليس فقط في حضور هذه الهُوِيَّة وترسيخها فكرِيًّا وفنيًّا وأدبيًّا، وإنما على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، بل والرياضية والشعبية أيضًا.

ويتضمن البرنامج الذي سوف تُبث جميع فعالياته على المنصة عقب انتهاء الدروة الحالية في ثمانية مسارات رئيسة، هي:

- أنشطة وعروض الطفل (مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، والعديد من ورش الحكي والقراءة، وعروض مسرحية).

- الثقافة التشكيلية (عدد من الندوات والمحاضرات الخاصة بالثقافة التشكيلية وورش الفنون الجميلة).

- القضايا الثقافية الراهنة (منها الاحتفال بمئويات رموز الثقافة والفنون المصرية، واستضافة لأهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم للحديث عن تجربتهم الإبداعية).

- الأقلام الإبداعية (يستضيف هذا المسار كُتّاب الرواية والقصة القصيرة الذين قدموا إصدارات متميزة مؤخرًا).

- الشعر والشعراء (يستضيف مشاركات لأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة).

- اللقاءات الفكرية (تقدم حوارات مع رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين من مصر والعالم العربي، بل والعالم).

- السينما (يعرض هذا المسار أفلامًا سينمائية تناقش قضايا المجتمع المصري والعربي، وإقامة ندوات للمبدعين الذين صنعوها تتحدث عن الأفلام).

- الندوات المسرحية (ندوات متخصصة في المسرح وعلاقته بالهوية يلقيها كبار الكتاب وصُناع المسرح).

يأتي ذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الثقافة منها: (الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الأوبرا المصرية، المركز القومي لثقافة الطفل، المركز القومي للسينما، أكاديمية الفنون... وغيرها).